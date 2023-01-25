Из-за подвижек конструкций дома в пер. Кривошлыковском, 4 прервано его водоснабжение

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ростова-на-Дону зафиксировало подвижки конструкций во втором подъезде аварийного дома в пер. Кривошлыковском, 4. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Деформации отмечены на пятом этаже дома. Также был обнаружен прорыв на внутридомовых водопроводных сетях внутри стен первого подъезда. Часть квартир оказалась затоплена. МКУ «УЖКХ Пролетарского района» подало заявку в АО «Ростовводоканал» на ограничение водоснабжения дома. В результате подача воды прервана.

В администрации отмечают, что обращений о возобновлении водоснабжения от жильцов, остающихся в доме, пока не поступало.

Ранее сообщалось, что жильцам аварийной пятиэтажки не удалось через суд оспорить решение о признании дома непригодным для проживания. Власти Ростова планируют снести дом.

Анастасия Назарова