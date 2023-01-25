Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвесторы вложат 100 млрд рублей в рекреационный комплекс «Геленджик Марина»

Стоимость многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина» с береговой инфраструктурой составит 100 млрд руб., сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации города-курорта. Проект должен быть завершен в 2027 году.

В качестве одного из инвесторов мэрия города называет ООО «Морской порт Геленджик», проект реализуется совместно с ФГУП «Росморпорт». Комплекс «Геленджик Марина» будет включать морскую и наземную части, в морской части планируется строительство причала для приема пассажирских судов, яхтенной марины, берегоукрепительных и гидротехнических сооружений, пассажирского терминала с международным пунктом пропуска. На берегу будет построен гостиничный комплекс высокого класса и инфраструктурные объекты.

В настоящее время в акватории Геленджикской бухты идет строительство южного и северного молов, также ведутся работы по берегоукреплению. Наземная часть многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина» находится в стадии проектных работ.

Анна Перова, Краснодар

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...