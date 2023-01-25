Инвесторы вложат 100 млрд рублей в рекреационный комплекс «Геленджик Марина»

Стоимость многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина» с береговой инфраструктурой составит 100 млрд руб., сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации города-курорта. Проект должен быть завершен в 2027 году.

В качестве одного из инвесторов мэрия города называет ООО «Морской порт Геленджик», проект реализуется совместно с ФГУП «Росморпорт». Комплекс «Геленджик Марина» будет включать морскую и наземную части, в морской части планируется строительство причала для приема пассажирских судов, яхтенной марины, берегоукрепительных и гидротехнических сооружений, пассажирского терминала с международным пунктом пропуска. На берегу будет построен гостиничный комплекс высокого класса и инфраструктурные объекты.

В настоящее время в акватории Геленджикской бухты идет строительство южного и северного молов, также ведутся работы по берегоукреплению. Наземная часть многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина» находится в стадии проектных работ.

Анна Перова, Краснодар