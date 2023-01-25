Пригожин: убийцы-заключенные стоят трех-четырех «мальчиков-одуванчиков»

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пояснил «философию участия заключенных в войне». По его словам, привлечение убийц на фронт оправдано тем, что они более психологически и морально подготовлены.

Накануне ряд СМИ сообщили о выходе на свободу Александра Тютина — предпринимателя, в 2021 году приговоренного к 23 годам тюрьмы за заказное убийство семьи из четырех человек (включая двоих детей). Летом он присоединился к ЧВК «Вагнер», после чего был помилован и улетел в Турцию.

«Он — убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков — ваш сын, ваш отец и ваш муж. Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы получите в цинковых гробах»,— приводит пресс-служба Евгения Пригожина его слова.

Комментарий предпринимателя завершается постскриптумом, в котором он задает вопрос журналистам издания «Фонтанка.ру». «Есть ли в редакции желающие (из числа тех, кто смакует данными новостями), пойти добровольцами в ЧВК «Вагнер»? При этом сам вопрос задало издание «НьюсИнфо» (холдинг Pravda.ru), с «Фонтанкой» не связанное (в тексте вопроса петербургское СМИ также не упоминалось).

Евгений Пригожин также опубликовал голосовое сообщение неназванного командира отряда, где числился Александр Тютин, а также фото рапорта. В нем описывается, как человек, чьи инициалы полностью совпадают с именем осужденного в 2021 году преступника, в июле 2022 года присоединился к ЧВК, а в ноябре получил контузию. По мнению командира отряда, осужденный достоин медали «За отвагу».

В 2005 году в садоводстве «Серебряный ручей» в Ленинградской области был убит предприниматель Дмитрий Зейналов, его супруга, 11-летний сын и 15-летняя дочь. По версии следствия, они были расстреляны из автомата Калашникова, а затем — добиты топором. В 2021 году присяжные единогласно признали виновным в заказном убийстве семьи Александра Тютина. Он был задержан в 2018 году после того, как попытался «заказать» свою племянницу за 600 тыс. руб.

Андрей Сапожников