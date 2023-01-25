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В Челябинске маршрутка с пассажирами вылетела на тротуар и врезалась в здание

В Ленинском районе Челябинска маршрутный автобус вылетел на тротуар и врезался в крыльцо здания. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции города.

По данным пресс-службы ГИБДД Челябинска, авария произошла около 8 часов 25 января на улице Дзержинского. 30-летний водитель маршрутки №75 совершил столкновение с припаркованным автомобилем Kia, после чего автобус выехал на тротуар и врезался в крыльцо дома №93. В момент аварии в салоне маршрутки находились три человека. Никто из них не пострадал.

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