Валентина Матвиенко открыла весеннюю сессию Совета федерации словами «победа будет за нами»

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко открыла 537 заседание и весеннюю сессию верхней палаты парламента. В своем вступительном слове спикер подчеркнула, что период адаптации к новым вызовам окончен, и властям нужно переходить к развитию России в сложившихся условиях. По ее словам, страна прошла период адаптации к новым вызовам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие весенней сессии Совета федерации

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Открытие весенней сессии Совета федерации

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

«Переходный период, когда страна адаптировалась к новым вызовам, уже пройден. Сегодня пора переходить от адаптации к развитию»,— сказала Валентина Матвиенко на первом в этом году заседании Совета федерации.

Госпожа Матвиенко выразила надежду, что Россия справится агрессией Запада, так как «историческая правда на нашей стороне». «То, как уверенно, лучше многих прогнозов, мы прошли прошлый год, то, как сплотились наши граждане, наше общество — все это показало истинную силу России, ее огромный, безграничный потенциал»,— отметила госпожа Матвиенко. «Победа, безусловно, будет за нами»,— сказала она.

Одним из важнейших направлений работы парламентариев она назвала поддержку военослужащих, которые сейчас воплащают «национальный характер и дух России». «Мы должны продемонстрировать созидательный, активный патриотизм, который сегодня так востребован в российском обществе»,— обратилась спикер к сенаторам.

Ранее президент России Владимир Путин определил шесть стратегических целей развития страны. В них вошли расширение связей с партнерами из дружественных стран, обеспечение технологического и финансового суверенитета, развитие инфраструктуры и ЖКХ, сокращение уровня бедности и поддержка материнства и детства. Господин Путин также призывал чиновников «не завышать, не занижать» оценки развития российской экономики.

Олеся Павленко