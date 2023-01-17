Путин попросил правительство не преувеличивать, но и не преуменьшать в оценках экономики

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. По итогам видеоконференции он попросил правительство объективно оценивать происходящие события. Несмотря на то что 2022 год был очень сложным для России, президент отметил, что в настоящее время «очень важно ничего не завышать, не занижать».

«Очень важно ничего не завышать, не занижать, не преувеличивать, но и не преуменьшать, но здесь важно все реально посчитать»,— сказал президент в ходе совещания.

Владимир Путин отметил, что прошедший год был сложным для России, тем не менее стране удалось пройти через риски, которые возникли неожиданно. Он также отметил, что в 2023 году российские власти лучше понимают, какие риски возможны, поэтому их нужно преодолеть эффективнее.

«В 2022 году мы их (риски.— "Ъ") не знали и не понимали, и тем не менее мы через них прошли: финансовые, бюджетные, структурные, логистические и так далее. Мы прошли через этот лес, не понимая, что будет, действовали с колес, что называется»,— подвел итоги года господин Путин.

Также в ходе совещания Владимир Путин заявил, что фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. За прошедший год ВВП страны снизился на 2,5%, а инфляция составила 11,9%. Глава государства ожидает, что во втором квартале 2023 года инфляция может опуститься ниже таргета в 4%.

Милена Костерева