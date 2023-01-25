В 2022 году в России зарегистрировали более 3 тыс. преступлений против военной службы

За 2022 год Генпрокуратура России зарегистрировала 3 тыс. преступлений против военной службы (гл. 3 УК). За год число таких преступлений выросло в два раза, следует из данных информационно-аналитического портала правовой статистики Генпрокуратуры.

В 2022 году зарегистрировали 3047 преступлений против военной службы, из которых 2835 признаны совершенными. В 2021 году количество зарегистрированных преступлений составило 1514, совершенных — 1089.

По данным Генпрокуратуры, 444 преступления было связано с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК). В 2021 году таких преступлений было 442.

Еще 81 преступление подпадало под статью об оскорблении военнослужащих (ст. 336 УК), в 2021 году было зарегистрировано 49 подобных преступлений.

Преступлениями против военной службы считаются преступления против порядка прохождения службы, которые совершены военнослужащими по контракту или призывниками, а также гражданами в запасе во время военных сборов. Под эту категорию подпадает 22 состава преступления, отдельная статистика по некоторым из них не раскрывается. Самыми серьезными преступлениями против военной службы считаются дезертирство, самовольное оставление места службы и неуставные взаимоотношения.

Олеся Павленко