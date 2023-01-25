Всероссийский круглогодичный курорт «Новая Анапа» позволит привлечь дополнительно 5 млн туристов в год в Краснодарский край. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Этот проект очень быстро сейчас стартует, спасибо за вашу поддержку. Он, конечно, привлечет огромное количество туристов. Вы нам тогда поставили показатель, чтобы 10 млн туристов мы дополнительно на пляжный туризм привлекли. Половину этим проектом мы точно закроем»,— озвучил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер сравнил проект по масштабам с тем временем, когда создавались курорты в Сочи. В рамках проекта, добавил он, предполагается освоение 1,6 тыс. га земли.

В октябре прошлого года Дмитрий Чернышенко поручил создать рабочую группу для реализации всероссийского курорта «Новая Анапа». Предполагается, что этот проект создаст 15 тыс. гостиничных номеров и около 14 тыс. новых рабочих мест. Площадь песчаных пляжей будет увеличена на 17 км. Для того чтобы сделать территорию привлекательной для инвесторов, будет создана особая экономическая зона. Ожидается, что создание курорта «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 350 млрд руб. инвестиций.

Тат Гаспарян

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