Средний размер автокредитов в Сибири увеличился на 19%

Средний чек выданных в 2022 году автокредитов в Сибири вырос за год на 19%, до 1 млн руб., объемы выдач - на 14%, сообщили эксперты «Открытия Авто». При этом, по данным исследования, спрос сибиряков на автокредиты в прошлом году изменился незначительно (в России в целом отмечено снижение на 15%). По объему выданных кредитов в Сибирском федеральном округе лидируют Новосибирская область, Кузбасс и Красноярский край.

В основном сибиряки оформляли кредиты на подержанные автомобили: их доля в выдачах составила 71% по объёму и 80% по количеству сделок. «При этом средний возраст покупаемых в кредит подержанных машин продолжает расти», - отмечают аналитики.Примерно половина выдач пришлась на автомобили возрастом 9-16 лет. Наибольшим спросом на автомобили с прокатом пользуются марки Toyota, Nissan, Honda, KIA, Hyundai.

Ранее, по итогам 10 месяцев 2022 года, сообщалось, что доля подержанных автомобилей в общем количестве проданных в Сибири приблизилась к 95%, увеличившись по сравнению с прошлым годом, по разным подсчетам, на 5–6 процентных пунктов (п.п.).

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Оксана Павлова