С выставки в московском музее убрали картину основателя «Митьков» из-за «политического подтекста»

Картина «День тельняшки» Дмитрия Шагина, основателя арт-группы «Митьки», была изъята из экспозиции «Открытика. К 65-летию журнала "Декоративное искусство"» во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Его директор Елена Титова объяснила это «присутствием политического подтекста» в работе господина Шагина, следует из скана письма, опубликованного «Новой газетой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Шагин и его картина "День тельняшки" ("Митьки никого не хотят победить!")

Фото: @Дмитрий Шагин Дмитрий Шагин и его картина "День тельняшки" ("Митьки никого не хотят победить!")

Фото: @Дмитрий Шагин

В интервью «Фонтанке» художник рассказал, что сотрудники музея также закрасили гуашью часть картины на баннере. «Последний раз мою работу запрещали в 1986 году — это был портрет Николая Гумилева, поэта… Я, честно говоря, не ожидал. Ничего там такого вроде, добрая, хорошая картина. Вызывает позитивные чувства у людей»,— прокомментировал Дмитрий Шагин ситуацию.

На картине «День тельняшки» изображены шестеро людей в полосатых нательных рубашках, держащие транспарант с надписью «Митьки никого не хотят победить!» (именно этот фрагмент и был закрашен на музейном баннере). Рядом с танцующими людьми на картине также изображены кошка и медведь.

«Митьки» — одна из первых арт-групп в современной России, появившаяся еще в 1980-е годы. Художественными принципами объединения, изложенными в одноименной книге, в частности, являются доброта и ненасилие.

Андрей Сапожников