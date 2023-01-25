Предприятия ОПК Удмуртии открыли 1,8 тысяч новых вакансий для выполнения гособоронзаказа в 2023 году

В рамках рабочего визита в столицу Удмуртии заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву продемонстрировали новейшие модели оружия и перспективные разработки военного назначения концерна «Калашников». В числе представленных образцов были автоматы, снайперские винтовки, высокоточные боеприпасы, сообщает пресс-службы главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Кроме того, господин Медведев ознакомился с работой автоматизированного комплекса ковки стволов и системой поддержки принятия решений ЛИС «Окулус». Отдельно зампреду Совета безопасности России провели презентацию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Отмечается, что на 2023 год для предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртии значительно увеличили объем гособоронзаказ. В связи с этим заводы ввели больше 1,8 тыс. дополнительных вакансий.

Напомним, под руководством Дмитрия Медведева в Ижевске прошло заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством наиболее востребованных образцов вооружения военной и специальной техники, а также средств поражения. На заседании проработали вопрос производства востребованных образцов поражения с упором на БПЛА.