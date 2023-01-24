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обновлено 15:59

Производство беспилотных летательных аппаратов обсудят на заседании ВПК в Удмуртии под руководством Дмитрия Медведева

В столицу Удмуртии с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Под его руководством в Ижевске проходит заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством наиболее востребованных образцов вооружения военной и специальной техники, а также средств поражения. Об этом господин Медведев рассказал в Telegram.

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Так, по словам зампреда Совета безопасности РФ, в рамках заседания будет проработан вопрос производства востребованных образцов поражения с упором на беспилотные летательные аппараты, особенно востребованные в ходе СВО. «Естественно, обсудим целый ряд других контрольных вопросов тем более, что всегда есть необходимость к ним возвращаться, смотреть за тем, что и как производится»,— рассказал Дмитрий Медведев.

«За этим всем наблюдают и наши противники, периодически делая заявления о том, что у нас то ракет осталось на 2,5 раза, то еще что-то такое. Хотел их разочаровать — у нас вполне достаточно всего. И в этом году происходит поставка наиболее востребованных видов вооружения, военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц. Естественно, что такой темп, который был обеспечен в конце прошлого года, необходимо сохранить и в настоящий период»,— заявил зампред Совета безопасности РФ.

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