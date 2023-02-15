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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 55 лет губернатору Тверской области Игорю Рудене

Игорь Руденя

Игорь Руденя

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Игорь Руденя

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Игорь Михайлович! Сердечно поздравляю Вас с 55-летием! Вы зарекомендовали себя плодотворной работой на ответственных государственных постах, многое сделали для развития отечественного агропромышленного комплекса. Убежден, что возглавляемый Вами регион и в дальнейшем будет динамично расти, а Ваш профессионализм и знания — служить на благо укрепления России, повышения качества жизни людей. Доброго Вам здоровья и всего самого наилучшего!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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