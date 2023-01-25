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За взрыв в лифте жителя Иркутска осудили на 10 лет

Коллегия присяжных заседателей Свердловского районного суда Иркутска вынесла приговор 52-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем взрыва), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч.1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, мужчина осужден на срок 10 лет с отбыванием в колонии общего режима, а также должен выплатить штраф в размере 220 тыс. руб.

«В дневное время 30 ноября 2021 года при подъеме лифта в жилом доме, расположенном на улице Маршала Конева в Иркутске произошел хлопок, сработала аварийная остановка. В результате инцидента 30-летний мужчина, находившийся в кабине лифта, получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Инцидент произошел из-за срабатывания кустарно изготовленного взрывного устройства без поражающих элементов. Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска по горячим следам был задержан мужчина, проживающий в одной из квартир в данном подъезде дома»,— отмечается в сообщении.

Источник в правоохранительных органах в разговоре с «Ъ» отметил, что взрывное устройство было заложено в лифт намеренно. Причиной стал конфликт между соседями. В пресс-службе регионального управления ФСБ России «Ъ» сообщили, что осужденный активно «сотрудничал со следствием и частично возместил имущественный ущерб».

Влад Никифоров, Иркутск

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