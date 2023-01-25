Китай стал самым крупным импортером легковых автомобилей в Россию в 2022 году

В 2022 году Китай импортировал на 40% больше легковых автомобилей в Россию, чем годом ранее. Число ввезенных машин составило 117 тыс. Как сообщили «РИА Новостям» в Федеральной таможенной службе (ФТС), КНР стала лидером-импортером в Россию в этом секторе.

Импорт грузовиков из Китая в Россию по итогам 2022 составил почти 31 тыс. единиц. За год показатель вырос в четыре раза по сравнению с предыдущим. Кроме того, в минувшем году КНР ввезла в РФ 2 тыс. автобусов и микроавтобусов (рост — 68%). Также в Россию было импортировано 3 тыс. единиц авто специального назначения (например, аварийных и пожарных машин, автокранов, автобетономешалок и т. д.) — в три раза больше, чем годом ранее. Количество ввезенных в РФ китайских тракторов не поменялось и составило 89 тыс. единиц.

По данным «Автостата», продажи в России новых легковых автомобилей в минувшем году рухнули на 59% по сравнению с предыдущим. Показатель составил до 626,3 тыс. штук. Чаще всего россияне покупали отечественные марки, на втором мете расположился корейский автопром (19,5% от продаж), на третьем — китайский (19,2%). Европейские марки составили 8,5% российского рынка.

По данным таможенного управления Китая, общий объем товарооборота между Россией и КНР по итогам 2022 года поднялся на 29,3%, до рекордных $190,271 млрд.

Дарья Эрозбек