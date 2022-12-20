Главком ВСУ Залужный выступил за ужесточение наказания за невыполнение приказов

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать законопроект об ужесточении наказания для военных за отказ выполнять приказы, самовольный уход из воинской части или с места службы и дезертирство. Господин Залужный подчеркнул, что его мнение отражает позицию командиров воинских частей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Залужный

Фото: Офис Президента Украины Валерий Залужный

Фото: Офис Президента Украины

«Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдения, а "отказники" могут оплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это несправедливо»,— написал главнокомандующий ВСУ в своем Telegram-канале.

Валерий Залужный отметил, что несоблюдение приказов и нарушения дисциплины со стороны военнослужащих ведут к увеличению потерь личного состава, мирных жителей и территорий, поскольку «оголенные участки фронта» вынуждены закрывать другие военные.

При этом господин Залужный признал, что проблемы, «приводящие к самовольному оставлению позиций», существуют, но заверил, что ведет работу по их устранению.

13 декабря Верховная рада приняла закон об увеличении сроков лишения свободы за нарушения воинской дисциплины, после чего документ был отправлен на подпись президенту. В частности, законом исключается возможность условного срока или досрочного освобождения во время военных действий.

Согласно законопроекту, за невыполнение приказа предусматривается наказание от трех до семи лет лишения свободы, за самовольное оставление части или места службы — от пяти до десяти лет, дезертирство — от пяти до 12 лет тюрьмы.

Как отмечает «Страна.ua», 20 декабря петиция на сайте президента Украины с просьбой применить право вето в отношении законопроекта набрала более 32 тыс. голосов. При этом для рассмотрения петиции необходимо набрать 25 тыс. голосов.

Милена Костерева