Денежно-коммунальное хозяйство

В 2023 году с учетом всех имеющихся механизмов финансирования ЖКХ (включая нацпроекты и инфраструктурное меню) общий объем бюджетных вложений в обновление этой сферы резко вырастет и составит 440 млрд руб. Эта немалая сумма, впрочем, составит лишь десятую часть финансирования, требуемого изношенной инфраструктуре ЖКХ для решения всех ее проблем. Сейчас федеральный центр донастраивает планы обновления на региональном уровне: утверждены 16 программ модернизации субъектов РФ, остальные должны быть готовы до конца февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Общий объем бюджетного финансирования модернизации ЖКХ в 2023 году составит 440 млрд руб., сообщил во вторник на совещании с правительством Владимир Путин. По сравнению с 2022 годом объем вливаний в коммуналку вырастет сразу в 2,5 раза (со 170 млрд руб.). Как пояснил глава Минстроя Ирек Файзуллин, речь идет о финансировании всех мероприятий, касающихся ЖКХ, в том числе в рамках нацпроектов, механизмов поддержки (таких как инфраструктурные бюджетные кредиты) и запущенной с этого года комплексной программы модернизации коммунальной сферы.

Последняя программа, рассчитанная до 2027 года, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, нацелена прежде всего на снижение аварийности и износа сетей и, соответственно, потерь. Это в итоге должно повысить качество коммунальных услуг и даст возможность не увеличивать в будущем тарифы. Сейчас 40% коммунальных сетей нуждаются в ремонте — речь идет о 391 тыс. из 940 тыс. км. Для решения проблемы износа сетей темпы обновления надо увеличивать с нынешних 2% до 5% в год.

Отметим, что в целом дефицит финансирования в отрасли оценивался в 4,6 трлн руб. до 2030 года (см. “Ъ” от 26 июня). И власти уже «вливали» немалые средства в ЖКХ. В частности, в 2022–2023 годах выделяется 150 млрд руб. из ФНБ — в виде займа под 3% годовых на проекты модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщал в начале этой недели Марат Хуснуллин, более 130 млрд руб. этих денег уже «запустили в работу».

Заявлялось, что новая программа станет основным источником финансирования модернизации ЖКХ. Однако пока об этом говорить рано, поскольку текущие объемы ее финансирования значительно меньше заявленных. В поручении президента говорилось, что ежегодное финансирование программы должно составлять не менее 150 млрд руб. в год. Но в федеральном бюджете на 2023 и 2024 годы заложено 30 млрд руб. и 100 млрд руб. соответственно. Эти деньги выделяются при условии софинансирования проектов регионами, говорилось также о планах привлечь сопоставимый объем частных инвестиций.

За 2023–2024 годы в рамках выполнения программы, сообщил вчера Ирек Файзуллин, планируется заменить не менее 8 тыс. км инженерных сетей и более 100 объектов. Это должно снизить аварийность в ЖКХ и улучшить качество коммунальных услуг для почти 3 млн человек. Для получения федерального финансирования регионы РФ должны утвердить собственные программы модернизации «коммуналки». По данным Минстроя, уже одобрены 16 региональных программ, в рамках которых планируется модернизировать почти 2,2 тыс. км сетей,— финансирование составит 28,7 млрд руб., из которых 18,7 млрд руб. планируется выделить из федерального бюджета. Как сообщил Ирек Файзуллин, регионы должны завершить разработку своих программ до конца февраля.

Евгения Крючкова