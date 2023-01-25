50,2 пункта составило январское значение композитного индекса менеджеров по закупкам (PMI) в зоне евро — его рассчитывает S&P Global. Это максимум за семь месяцев, в декабре индекс составлял 49,3 пункта (значение выше 50 указывает на рост деловой активности, ниже — на спад). Активность в секторе услуг выросла впервые с июля и расширяется (50,7 пункта против 49,8 в декабре), в промышленности ситуация также улучшилась, но индекс пока ниже 50 пунктов (49 против 47,8 в декабре). Снижение стоимости энергии и устранение проблем в логистике ослабили давление на цены на сырье и комплектующие — в январе они росли самыми низкими темпами с апреля 2021 года.