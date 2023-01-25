Хиджаб на чепчик не меняют

Руководство Новочеркасского медицинского колледжа (Ростовская область) отчислило пятерых студенток, исповедующих ислам, в связи с их отказом сменить мусульманские платки на медицинские головные уборы. Руководство образовательного учреждения посчитало это нарушением правил внутреннего распорядка. Студентки, говорят их представители, намерены обжаловать отчисление в суде, если не удастся достичь компромисса с администрацией. В Минздраве РФ, комментируя ситуацию “Ъ”, напомнили, что, согласно законодательству, учебное учреждение вправе самостоятельно устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе к общему виду, цвету и фасону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Об отчислении пятерых студенток из медицинского колледжа Новочеркасска в понедельник сообщила Национальная ассоциация юристов России (НАЮР; со штаб-квартирой в Казани). В сообщении утверждалось, что обучение девушек, исповедующих ислам, было прервано из-за отказа снять покрывающие голову платки. При этом представители НАЮР подчеркнули, что для студенток, которые являются уроженками Дагестана и Чечни, вопрос соблюдения религиозных норм является крайне важным.

Одна из отчисленных, Абиет Абдуллаева, рассказала “Ъ”, что она и ее подруги ходили на занятия в медицинском головном уборе, надетом поверх платка. Но руководство колледжа потребовало «одеваться по форме». «Мы покрылись (начали носить хиджаб.— “Ъ”) в этом году,— рассказала девушка.— В сентябре после начала занятий начались вопросы от руководства колледжа. Сначала нас на беседу вызвала заведующая, а потом трижды был профилактический совет». Госпожа Абдуллаева утверждает, что не отказывалась носить головной убор. «Я надевала плотно прилегающую балаклаву, а сверху — медицинский колпак,— продолжает она.— Но это тоже не устраивало администрацию. Бывало, нас не пускали на занятия или заставляли снимать платки при входе в здание». По словам Абиет Абдуллаевой, 16 января студенткам показали приказ об отчислении, но «даже сфотографировать его не разрешили». Она утверждает, что причина отчисления точно не в плохой учебе: «Только с фармакологией были сложности, а в остальном все хорошо. И преподаватели хорошо ко мне и другим девушкам относились. Пропусков у нас не было».

Руководство Новочеркасского медицинского колледжа заявило, что посещение занятий в хиджабах противоречит правилам внутреннего распорядка. «Администрация ГБПОУ РО "НМК" уважительно относится к учащимся независимо от вероисповедания, старается создать максимально комфортные условия обучения,— сообщили представители администрации учебного заведения.— Со студентами была проведена разъяснительная работа, в ходе которой часть из них привели свою одежду в соответствие с требованиями правил внутреннего распорядка». Остальные «понесли дисциплинарную ответственность». Девушки имеют возможность восстановиться, если будут соблюдать правила внутреннего распорядка, говорится в заявлении колледжа.

«В колледже запрещено ношение одежды с религиозными атрибутами»,— подчеркнул в беседе с журналистами врио директора колледжа Игорь Шикуля. В НАЮР при этом обращают внимание, что в здании колледжа размещена православная икона с изображением Богородицы в платке. «Изображение на иконе — яркое свидетельство того, что платок является объединяющим звеном для всех женщин разных конфессий России,— говорится в обращении организации.— Более того, отчисленные студентки наиболее соответствуют внешнему виду образа Девы Марии, который размещен над входной дверью одной из аудиторий "светского" учебного заведения».

Президент НАЮР Руслан Нагиев считает, что руководство учебного заведения нарушило конституционные права студенток, ограничив, в частности, право на получение образования. «Руководство учебного заведения требовало от девушек носить медицинские головные уборы вместо платков, что противоречит исламским нормам поведения женщин,— пояснил “Ъ” Руслан Нагиев.— Студентки были согласны на компромисс — носить белые платки или надевать головные уборы поверх покрова. Такая практика уже есть в учебных заведениях других исламских регионов страны — в Дагестане, Татарстане. Но руководство колледжа настаивало именно на полном отказе от платков». В практике Руслана Нагиева это не первый случай запрета на ношение платка для мусульманок в российских учебных заведениях: «Обычно удается урегулировать дело мирным путем, но бывали и случаи судебных разбирательств». По словам юриста, девушки надеются разрешить ситуацию мирным путем, но готовы обратиться с иском в суд, если руководство колледжа не пойдет на компромисс.

«Законодательством, в частности, статьей 38 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" установлено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе самостоятельно устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения»,— прокомментировали “Ъ” конфликт в пресс-службе Минздрава РФ, в чьем ведении находится новочеркасский колледж.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону; Наталья Костарнова