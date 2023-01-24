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Коммерсантъ FM
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Politico сообщило о намерении США направить Украине 30 танков Abrams

Анонимный собеседник издания Politico из числа официальных лиц сообщил, что администрация президента США намерена направить Украине 30 танков M1 Abrams. По данным Bloomberg и AP, Белый дом официально объявит об этом 25 января.

Еще один собеседник Politico, также пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что поставки Abrams будут осуществляться в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины». Эта программа позволяет властям США финансировать закупку оружия и техники для Украины, а не изымать их из существующих запасов.

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