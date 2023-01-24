Над бюро совершили «Ритуал»

Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Саратовской области, который удовлетворил иск администрации Саратова об изъятии у ООО «Ритуал» объекта незавершенного строительства «Бюро ритуальных услуг» на кладбище в поселке Елшанка. Объект фигурирует в уголовном деле в отношении бывшего прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова. Обвинение утверждает, что последний получил взятку за то, что прокуратура не будет обращать внимания на возможные нарушения при строительстве, а также якобы получил долю в ООО «Ритуал», оформленную на Олега Вартанова, который сейчас является соучредителем организации и проходит вторым обвиняемым по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «Ритуал» и оставил в силе вынесенное в ноябре прошлого года решение арбитражного суда региона о признании собственности администрации Саратова на объект незавершенного строительства «Бюро ритуальных услуг» на кладбище в поселке Елшанка в Ленинском районе Саратова. Земельные участки, на которых расположен объект, согласно решению суда, должны быть возвращены в собственность муниципалитета.

Исковое заявление к ООО «Ритуал» в апреле прошлого года подали мэрия и прокуратура Саратовской области, действовавшая в интересах муниципалитета.

Изначально в иске шла речь о расторжении договора купли-продажи земельного участка на Елшанском кладбище площадью 5145 кв.м и сносе за счет собственника двухэтажного объекта незавершенного строительства площадью 1010,7 кв.м. Позже мэрия уточнила исковые требования и попросила суд признать за ней право собственности на объект.

Прокуратура области в суде заявила, что земельный участок ООО «Ритуал» купило у администрации Саратова в октябре 2018 года, в июне 2019 года компании было выдано разрешение на строительство «Бюро ритуальных услуг». Участок был куплен по упрощенной схеме без аукциона на основании того, что у ООО «Ритуал» на нем был объект недвижимости — цех, купленный у муниципального МУСПП «Ритуал». Прокурорская проверка показала, что к моменту заключения договора недвижимость была снесена, а значит, при заключении сделки с муниципалитетом были допущены нарушения законодательства, так как площадь предоставленного ООО земельного участка «была явно несоразмерна площади, назначению и состоянию объекта, расположенного на нем».

Так как сделка по передаче ООО «Ритуал» земельного участка признана недействительной, недостроенное «Бюро ритуальных услуг» признается самостроем.

ООО «Ритуал» и его совладелец Олег Вартанов подали апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции, но она была отклонена. Какие мотивации были у подавшей жалобу стороны, пока не известно, полный текст решения пока не ­опубликован.

Здание «Бюро ритуальных услуг» фигурирует в уголовном деле в отношении бывшего прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова и Олега Вартанова. По версии обвинения, в 2017 году, узнав о том, что ООО «Ритуал» планирует строить на Елшанском кладбище ритуальный объект, фактическим интересантом строительства которого следствие считает директора МУСПП «Ритуал» Михаила Шулекина, обратился к господину Шулекину и предложил, чтобы тот платил ему не менее 500 тыс. руб. ежемесячно и передал долю 50% в ООО «Ритуал» его доверенному лицу Олегу Вартанову. За это господин Пригаров якобы пообещал Михаилу Шулекину, что не будет принимать мер прокурорского реагирования в случаях, если в ходе строительства Дома ритуальных услуг будут допускаться нарушения.

Михаил Шулекин якобы согласился на условия Андрея Пригарова и до конца 2020 года передал ему 7,7 млн руб., при этом лично господину Пригарову деньги не поступали. По договоренности между сторонами они поступали в ООО «Ритуал», которое направляло их на строительство Дома ритуальных услуг. В итоге, по версии обвинения, с 2019 по 2020 годы обвиняемый получил через Олега Вартанова взятку частями на сумму 7,7 млн руб. и 50% доли в «Ритуале» стоимостью более 2,5 млн руб., то есть всего 10,2 млн руб., Андрею Пригарову вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Олегу Вартанову — посредничество в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Также экс-прокурор обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2014 году к Андрею Пригарову обратился ранее судимый Алексей Чугунов, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Господин Пригаров якобы пообещал помочь ему избежать наказания, взамен тот должен был передать ему недостроенный дом в поселке Поливановка стоимостью 1,2 млн руб. Недвижимость была оформлена на брата Андрея Пригарова, а поскольку прокурор не мог повлиять на решение суда и не сделал этого, Чугунов был осужден на 3,5 года лишения свободы условно по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Экс-прокурору, в свою очередь, по этому эпизоду предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В 2020 году Ленинский районный суд Саратова признал дом в Поливановке незаконным строением и обязал владельцев снести его.

Оба обвиняемых не признают вину в полном объеме.

Адвокат Олега Вартанова Светлана Писакина считает, что решение арбитражного суда об изъятии здания у ООО «Ритуал» никак не повлияет на ход уголовного процесса. «В арбитражном суде рассматривались другие обстоятельства и доводы, поэтому решение никаким образом на рассмотрении дела в районном суде не скажется»,— полагает госпожа Писакина.

Решение об обжаловании судебного решения пока не принято.

Сергей Петунин