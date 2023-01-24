Многоталонные грузовики

Комитет Госдумы по транспорту предложил поправки к законодательству, согласно которым пересекать границу на автотранспорте можно будет только при предварительном резервировании даты и времени. Идея исходно изрядно напугала граждан, но власти заверили, что на легковые машины правила не распространят. Участники рынка грузовых автоперевозок между тем вполне одобряют изменения, которые могут сократить многодневные очереди и обеспечить водителям элементарные удобства. Однако компании хотят, чтобы резервирование даты и времени действительно оказалось бесплатным, как обещают авторы идеи, и равнодоступным, а также были учтены риски спекуляций зарезервированным временем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по транспорту одобрил проект поправок к закону об автодорогах и дорожной деятельности в РФ, предусматривающих предварительное резервирование времени для пересечения госграницы РФ автотранспортом. Но 24 января проект был снят для доработки на фоне возникших волнений среди граждан, которые приняли ограничения на свой счет. Широкому кругу официальных лиц, от автора поправок, главы комитета Евгения Москвичева, до пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пришлось заверить россиян, что новые правила будут распространены только на грузовой автотранспорт, не касаясь частных легковых автомобилей.

По проекту, новый порядок планируется ввести на автомобильных пунктах пропуска, перечень которых определит правительство. Правила, согласно исходной редакции поправок, относятся к транспортным средствам, принадлежащим «российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автодорогами».

Речь идет о разработке порядка бронирования даты и времени, контроля прибытия транспорта (пункты должны быть оборудованы средствами принудительной остановки транспорта), порядок обеспечения возможности проезда.

Устанавливается перечень требований к обустройству участков на подъездах к таким пунктам пропуска, в том числе наличие площадок для стоянки с ограждением, разметкой, освещением, мусорными контейнерами и бесплатными туалетами и водоснабжением. Должна быть предусмотрена возможность оборудования таких стоянок точками питания и магазинами.

Как поясняет Евгений Москвичев, цель — в том, чтобы на некоторых пунктах пропуска, где имеют место большие очереди, эти очереди были ликвидированы.

«Водители стоят по 10–15 дней, ни еды нет, ни туалетов — ничего нет, живая очередь, режим труда и отдыха не соблюдается»,— говорит он, приводя в качестве примера погранпереходы Забайкальск, Верхний Ларс, Яраг—Казмаляр. По его словам, документ, скорее всего, вступит в силу с 1 сентября, а приложение, через которое будут бронироваться дата и время, будет государственным и бесплатным.

Система электронной очереди уже работала в тестовом режиме на некоторых погранпереходах, напоминает генеральный директор Novelco Григорий Григорьев,— например, в Забайкальске, где в конце 2021 года из-за коронавирусных ограничений возникли большие пробки и скопилось до 1,5 тыс. машин. «В результате в системе обозначились существенные недоработки,— рассказывает он.— Так, некоторые водители регистрировались в очереди задолго до прибытия на погранпереход. Из-за этого машинам, которые действительно подъезжали к границе, не хватало свободных слотов, и они были вынуждены ждать. Помимо этого существовали еще и “бумажные” списки, что привело к большему хаосу». (О ситуации на МАПП Забайкальск подробнее см. “Ъ” от 10 августа 2021 года).

«Любая организация живой очереди способствует оптимизации процесса,— говорит руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями ГК “Деловые линии” Евгений Уткин.— Поэтому новые поправки могут ускорить прохождение границ, сократить простои фур и, соответственно, повысить пропускную способность пограничных пунктов». Кроме того, добавляет он, электронная очередь может равномерно распределить потоки автотранспорта по временным слотам и гарантировать получение услуги в указанный срок. Давать какие-либо прогнозы о том, насколько именно в случае внедрения удастся увеличить скорость прохождения границ, сейчас еще преждевременно, говорит замгендиректора по автомобильным перевозкам ТРАСКО Александр Шилинчук, «но то, что водители, вместо ожидания заезда на границе, где очень ограничены удобства, смогут прибывать на погранпереход уже к моменту ее пересечения — это однозначно положительный индикатор».

Существует «Стратегия развития таможенной службы до 2030 года», поясняет генеральный директор таможенного брокера KBT Юлия Шленская, одна из составляющих которой — создание интеллектуальных пунктов пропуска. Создание электронных очередей — элемент этой стратегии. Законопроект аналогичного содержания обсуждался в 2013 году в ФТС и Минэкономики, но его убрали в долгий ящик, рассказывает она.

«В целом это просто экстраполяция удачного опыта: с 2011 года на российско-эстонской границе со стороны Эстонии, например, применяется аналогичный подход,— говорит Юлия Шленская.— Талончики в МФЦ, поликлиниках и налоговой никого не смущают, тут то же самое. Это удобно. Но, как часто бывает, законопроекты предстают перед публикой не в самый удачный момент. Люди и так сейчас нервированы разными острыми инфоповодами, и из-за склонности не читать дальше заголовков они поддаются панике, будто границу закрывают на замок. Но тут речь об удобстве прохождения госграницы».

И в законопроекте — «видимо, из-за этой истерики» — то появляются, то исчезают категории транспорта.

«Сначала речь шла о всех категориях, потом добавили комментарии о грузовых, потом убрали,— отмечает она.— Какие категории это ждет, пока непонятно. Но, по нашему мнению, дифференцировать частный и коммерческий транспорт нет смысла. Если делать, то делать для всех».

По словам Евгения Дятлова, руководителя отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России, в Белоруссии в течение нескольких лет действовала аналогичная система, отменили ее в прошлом году. «Перевозчик на электронном портале резервировал удобную свободную дату заезда на специальные места ожидания на границе,— рассказывает он.— Въезд туда платный, при этом прохождение автомобиля через него обязательно. Это помогало перевозчикам планировать время заезда в место ожидания, что в целом позитивно влияло на транзитные сроки и сроки доставки».

Эта схема, говорит господин Дятлов, не влияет на количество очередей — это их систематизация и организация мест отдыха водителей. «Да, транспортным компаниям необходимо привлекать сотрудников для резервирования даты заезда, но при управлении большим автопарком эти затраты незначительны. В целом увеличение расходов транспортных компаний при такой системе некритично». Однако, полагает он, нужно предусмотреть и возможные риски, например, спекуляции в резервировании свободных окон для заезда. «Пункты пропуска при данной схеме необходимо оборудовать специальными закрытыми стоянками для отдыха водителей,— полагает он.— Помимо этого должен функционировать портал для резервирования времени заезда на место ожидания, подготовлены шаблоны договоров на оплату услуги стоянки и оказания платных услуг». Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский отмечает, что при принятии закона можно ожидать очередей, будут звонки в службу, которая обслуживает эту электронную очередь, потому что либо люди не будут понимать, как этим пользоваться, либо, возможно, что-то не будет работать. Но, так как большого грузопотока сейчас нет, вряд ли будет большое возмущение или коллапс. «В целом, как показывает опыт, электронная очередь, когда она в полной мере функционирует, только в плюс для всех»,— говорит он.

По мнению господина Шилинчука, ключевой момент — как технически будет реализована система.

«Сервис по записи в очередь, изначально заявленный как бесплатный, должен обязательно оставаться таковым,— уверен он,— поскольку практика показывает, что в случае с платным сервисом возможно появление различных схем обхода и формирования нескольких очередей, что приведет к дополнительным затруднениям. Если же все будет реализовано прозрачно и честно, а все нюансы будут соответствующим образом учтены, интеграция подобной системы станет хорошей и эффективной практикой в логистической отрасли». Предварительное резервирование должно минимизировать нагрузку на приграничную зону из-за очередей грузовиков и их долгого простоя, говорит руководитель направления международных автоперевозок Россия и страны СНГ Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко. Также система будет способствовать снижению аварийности на дорогах, которая возникает из-за скопления машин на подъездах к погранпереходам, и позволит сократить число коррупционных злоупотреблений при наличии живой очереди.

Наталья Скорлыгина