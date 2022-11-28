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Коммерсантъ FM
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Электронную накладную вписывают в систему

Минтранс описал порядок работы ГИС перевозочных документов

Минтранс точечно донастраивает внедрение электронного документооборота в транспортной отрасли и логистике, а также при проверках безопасности перевозимых грузов. Так, ведомство разработало проект положения о государственной информационной системе (ГИС) электронных перевозочных документов (ЭПД). Она позволяет оформить их с 1 сентября 2022 года в «добровольном» режиме, но с 2024 года применение «цифровой» транспортной накладной может стать обязательным. Власти ждут, что переход на электронный документооборот сделает рынок более прозрачным и сократит издержки бизнеса.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минтранс разработал проект постановления правительства об утверждении положения о ГИС ЭПД. Он определяет цели и задачи создания и принципы работы системы, основные функции, участников, порядок доступа к информации и информационного взаимодействия системы с остальным «цифровым правительством». Сама ГИС ЭПД позволяет формировать транспортные документы в электронном виде, обмениваться сведениями с участниками процесса и представлять соответствующую информацию органам госвласти. Система запущена 1 сентября 2022 года, пока с ее помощью можно добровольно формировать электронные транспортные накладные, заказы-наряды и сопроводительные ведомости. С 1 марта 2023 года к ним добавятся электронный договор фрахтования, электронный путевой лист, электронный заказ (заявка).

Положение о системе констатирует, что она должна обеспечить прозрачность транспортной отрасли для органов госвласти, а также цифровизацию работы ведомств по основным направлениям контрольно-надзорной деятельности. Оператором системы является Минтранс, в его задачи входит создание, эксплуатация и развитие системы, ее бесперебойное функционирование и т. п. Подключиться к ГИС ЭПД грузоперевозчики могут через компанию-оператора, в реестр включены девять таких организаций.

Перевод перевозочных документов в электронный вид предусмотрен транспортной стратегией до 2030 года, принятой Белым домом в конце 2021-го. Отметим, что правительство сообщало о завершении подготовки нормативной базы для запуска ГИС в мае текущего года — тогда премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах обмена ЭПД. Таким образом, подготовленный Минтрансом документ де-факто можно считать точечной донастройкой процессов перехода на электронный документооборот и автоматизации проверок безопасности перевозимых грузов.

Как отмечали в Минтрансе накануне запуска ГИС, система позволит транспортным и логистическим компаниям существенно снизить свои затраты и ускорить бизнес-процессы. На совещании межведомственной рабочей группы по развитию электронного документооборота в хозяйственной деятельности в конце августа было отмечено, что потенциальная экономия от перехода с бумажных товарно-транспортных накладных к «цифровым» для компаний может составить более 16 млрд руб. Президент ассоциации РОСЭУ Юрий Малинин говорит, что внедрение электронного документооборота становится все актуальнее. Так, при переходе с бумажного на электронный документооборот предприятия в течение года получают экономическую выгоду, снижая затраты на бумагу не менее чем вдвое. Долгосрочно эта выгода становится заметнее в разы.

На первом этапе ЭПД доступны для автомобильных перевозок как самого массового вида транспортировки. До 2024 года к системе планируется подключить и остальные виды транспорта. Это должно обеспечить «бесшовный» переход на электронный документооборот при мультимодальных перевозках.

Отметим, что сейчас применение электронных документов носит добровольный характер и не отменяет использование бумажных, а с 2024 года может стать обязательным. Так, ранее замглавы Минтранса Дмитрий Баканов отмечал, что в сентябре 2022 года вступил в силу закон, который позволяет оформить транспортную накладную в электронном виде. «В 2023 году мы даем участникам рынка поработать на условиях добровольного использования данной системы, а с 2024 года начнем вводить отраслевой императив»,— сказал он.

Процесс цифровизации уже запущен, однако для многих участников рынка переход на ЭПД еще впереди, отмечает в беседе с “Ъ” один из участников рынка. По его словам, среди сдерживающих факторов — потребность адаптироваться к изменениям, неготовность к цифровизации, а также необходимость подстроиться под форматы перевозочных документов, утвержденных ФНС.

Венера Петрова

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