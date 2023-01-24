1/4 финала Australian Open

Мужчины. Карен Хачанов (Россия, 18)—Себастьян Корда (США, 29) 7:6 (7:5), 6:3, 3:0, отказ. Стефанос Циципас (Греция, 3)—Иржи Легечка (Чехия) 6:3, 7:6 (7:2), 6:4.
В среду в 1/4 финала встречаются: Андрей Рублев (Россия, 5)—Новак Джокович (Сербия, 4), Бен Шелтон (США)—Томми Пол (США).
Женщины. Елена Рыбакина (Казахстан, 22)—Елена Остапенко (Латвия, 17) 6:2, 6:4. Виктория Азаренко (Белоруссия, 24)—Джессика Пегула (США, 3) 6:4, 6:1.
В среду в 1/4 финала встречаются: Каролина Плишкова (Чехия, 30)—Магда Линетт (Польша), Арина Соболенко (Белоруссия, 5)—Донна Векич (Хорватия).