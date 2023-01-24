Инвестор вложит 1 млрд рублей в строительство нового отеля в Сочи

В Сочи в строительство гостиничного комплекса компания-инвестор «Парадиз-Синема» вложит 1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Четырехзвездочный гостиничный комплекс «Азимут Парк Отель Лоо» будет рассчитан на 450 номеров, 110 постоянных и 50 сезонных рабочих мест. Строительство первой очереди к настоящему времени находится на завершающей стадии. Второй этап запланирован на 2026–2027 годы. За это время номерной фонд увеличат до 839 номеров, а число рабочих мест — на 137 единиц. Уже определен туроператор, который будет управлять комплексом и обучать персонал в городских учебных заведениях. С туристической компанией заключен договор.

«Реализация данного инвестиционного проекта позволит значительно повысить уровень сервиса в Лоо, что выгодно и городу, и местным жителям, и туристам. Необходимо продумать транспортную логистику для беспрепятственной доставки отдыхающих на пляж и обратно»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Помимо строительства гостиничного комплекса инвестор займется развитием курортного поселка Лоо. К настоящему времени уже проложено 800 м нового тротуара на улице Енисейской, на очереди замена остановок, строительство ливневок, детской площадки и укладка нового асфальта. На пляже проведут берегоукрепительные работы.

Анастасия Донскова

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