Документальный фильм режиссеров из Якутии «Выход» номинирован на «Оскар»

Документальный фильм «Выход» якутских режиссеров Максима и Евгения Арбугаевых номинирован на кинопремию «Оскар». Картину выдвинули в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Об этом сообщается на сайте Американской академии киноискусства. Церемония вручения пройдет 12 марта.

Главный герой фильма — молодой биолог Максим Чакилев, который в течение 10 лет приезжает на несколько месяцев на побережье мыса Сердце-Камень в Чукотском море, где живет в полуразрушенной хижине. Ученый изучает массовую миграцию моржей и влияние глобального потепления на их существование. Хронометраж фильма — 25 минут. Съемки фильма проходили в 2020 году, в период пандемии COVID-19.

Оригинальное название фильма «Haulout» в переводе с английского означает место суши, на котором обитают ластоногие животные, когда выходят из воды.

Картина была опубликована на сайте The New Yorker 22 ноября. «Выход» признан лучшим авторским фильмом фестиваля «Лавровая ветвь». Также он стал лучшим короткометражным фильмом на 38-й ежегодной премии IDA Documentary Awards в Лос-Анджелесе.

Это первая совместная работа брата и сестра Максима и Евгения Арбугаевых. Они родились и выросли в Якутии. Евгения Арбугаева — фотограф-документалист, живет в Лондоне. «Выход» — ее первая режиссерская работа. Максим Арбугаев режиссер и оператор, живет в Москве. Это его четвертая кинокартина. В 2018 году его документальный фильм «Генезис 2.0» стал победителем фестиваля Sundance. Он был снят совместно со швейцарским режиссером Кристианом Фраем.

Лусине Баласян