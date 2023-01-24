С 27 января Газпромбанк прекратит трансграничные переводы в долларах. Это связанно с односторонним решением двух американских банков JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon прекратить обслуживание корреспондентских счетов российской компании, сообщила «Ъ» пресс-служба Газпромбанка. Отмечается, что обслуживание долларовых счетов и депозитов в Газпромбанке продолжится.

«Это никак не повлияет на работу Газпромбанка, обслуживание счетов и депозитов наших клиентов в долларах продолжится в полном объёме. Все обязательства перед клиентами выполняются во всех валютах по прежнему, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам»,— подчеркнула пресс-служба.

Решение американских банков прекратить обслуживание счетов российской кредитной организации не связано с новыми санкциями, отключением от SWIFT, долларовой системы или заморозкой счетов, сообщил изданию Frank Media источник в Газпромбанке. «Произошло только то, что два американских банка по своей инициативе с 27 января закрывают наши корреспондентские счета и все»,— подчеркнул собеседник издания.

Новость дополняется.