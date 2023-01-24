Два президента и их документы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дубравский

Фото: из личного архива Павла Дубравского Павел Дубравский

Фото: из личного архива Павла Дубравского

Министерство юстиции США не делает различий между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом, расследуя обстоятельства хранения ими секретных документов. Об этом объявил генпрокурор США Меррик Гарланд, реагируя на обвинения в пристрастности, которые прозвучали со стороны республиканцев.

Два случая действительно во многом похожи. Ситуация вокруг найденных сразу в нескольких местах секретных документов, которыми пользовался Джо Байден, на первый взгляд является повторением продолжающегося больше года расследования в отношении экс-президента Дональда Трампа.

Но есть и существенные различия. Так, у Джо Байдена было найдено около 20 документов, а у Трампа — примерно 300. Отличается и поведение обоих лидеров. Байден проявляет инициативу и идет на сотрудничество со следствием — он даже добровольно предоставил свой дом в Уилмингтоне (штат Делавэр) для обыска. В отличие от него Трамп на протяжении года публично и в переписке с федеральными органами заявлял, что никаких документов у него нет.

Главное сейчас — как эти два события скажутся на перспективах президентских выборов-2024. Возможно, нас ждут два кандидата в президенты с открытыми против них уголовными делами.

Но для Байдена эти события — явно со знаком минус: они наверняка сильно скажутся на его и так невысоком рейтинге. Для Трампа же ситуация иная: несмотря на скандал с его участием, он активно использует схожие обыски у Байдена в свою пользу. Цель экс-президента — мобилизация электората. Учитывая деление внутри Республиканской партии на трампистов и их оппонентов, у первых появился еще один аргумент в пользу того, чтобы поддержать своего лидера на будущих праймериз.

На промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2022 года республиканцы показали слабый результат. Демпартия даже улучшила свои показатели, хотя все ожидали противоположного. Республиканцы сосредоточились на критике Байдена и его аппарата вместо обсуждения насущных проблем американцев — роста цен и экономики, преступности, права на аборт и т. д.

Но то были выборы между партиями, а президентская гонка имеет иной характер. В битве за Белый дом репутационные издержки велики как никогда. И очередной скандал вокруг Джо Байдена ему только вредит. Прямо сейчас в Палате представителей республиканцы планируют начать несколько расследований в отношении президента. Среди тем — вывод американских войск из Афганистана, деятельность Хантера Байдена (сына президента) и, конечно же, найденные секретные документы. Главная цель республиканцев на ближайший электоральный цикл — работать над репутацией Байдена. Их задача — топить рейтинг президента. Программой-максимум же станет вынесение кандидатуры Байдена на голосование по импичменту до выборов-2024.

В любом случае американские публичные институты сейчас проходят проверку на прочность. Пусть даже в итоге и будет доказано, что Байден не совершил ничего преступного, сейчас избиратели требуют к нему такого же отношения, какое было к Трампу со стороны государства. Если у Трампа были обыски дома, то и у Байдена они тоже должны быть. И если Байден не пройдет через все то же, что и экс-президент, в глазах американцев это будет лицемерием. Дональд Трамп со своей концепцией «Большой Лжи» и заговора против него окажется, с их точки зрения, прав.

Павел Дубравский, руководитель «Дубравский Консалтинг», политтехнолог