На Кубани производителям мебели выделят 37 млн рублей в качестве льготных кредитов

Кубанским производителям мебели предоставят 36,8 млн руб. по программе льготного кредитования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Деньги получат организации Краснодара и Усть-Лабинска. Средства будут выделены на три года под 1% годовых.

Большую часть средств получит фирма «Корона» из Усть-Лабинска. Льготный заем оформлен для строительства фабрики, выпускающей кресла для театральных залов, мебели для холлов и сцены.

«Производитель строит фабрику на площадях некогда банкротного предприятия. Уже восстановлено административное здание, введены в эксплуатацию первые цеха. С выходом на проектные мощности фабрика будет выпускать до 180 тыс. кресел в год, создадут более 200 рабочих мест»,— отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Производитель кухонных гарнитуров из Краснодара получит 6,8 млн руб. на закупку промышленного оборудования.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram