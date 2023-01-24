Закрытие аэропортов на юге России привело к падению пассажиропотока на 16 млн человек

Если в 2021 году внутренними авиарейсами воспользовались 111 млн человек, то в 2022 году — только 95 млн, рассказал глава Минтранса Виталий Савельев. Одной из причин падения пассажиропотока практически на 17% стало закрытие аэропортов на юге страны.

Ведомство прогнозировало, что в 2022 году российские авиакомпании перевезут 100 млн человек. В 2023 году Минтранс рассчитывает, что услугами перевозчиков воспользуются 101 млн человек.

«Отмечу, что итоговый объем перевозок может быть несколько скорректирован с учетом продления режима закрытия 11 аэропортов юга России»,— сказал господин Савельев в ходе совещания по развитию внутреннего туризма (цитата по «Интерфаксу»).

В мае 2022 года Росавиация прекратила публиковать ежемесячный статистический отчет о пассажиропотоке внутри страны. С февраля прошлого года ведомство еженедельно продлевает режим ограничения на выполнение полетов в аэропорты в южных и центральных регионах России.

О последствиях санкций для российской авиаотрасли — в материале «Ъ» «От общего к запчастному».

Андрей Сапожников