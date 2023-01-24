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Коммерсантъ FM
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Сергей Стамболцян назначен исполняющим обязанности гендиректора Premier

Сергей Стамболцян назначен исполняющим обязанности генерального директора онлайн-кинотеатра Premier. Он приступает к работе 4 февраля, сообщили «Ъ» в «Газпром-Медиа Холдинге» (владеет сервисом). На этой должности он заменит Софью Митрофанову, которая была главой видеосервиса с августа 2021 года. Она ранее заявила «Ведомостям», что хочет продолжить карьеру в качестве независимого продюсера и поэтому уходит из сервиса.

Сергей Стамболцян с октября 2022 года занимал должность директора по продукту Premier, а до этого больше года работал в «Газпром-Медиа Холдинге» над другими продуктами, в частности связанными с большими данными. До прихода в холдинг он был генеральным директором компании 2WiFi (платформа для персонализации рекламы по посетителям офлайн-точек продаж).

Онлайн-кинотеатр Premier был запущен в августе 2018 года. Среди оригинальных проектов сервиса — «ЮЗЗЗ», «Капельник», «Игра на выживание 2», «Эпидемия 2», «Ресторан по понятиям 2», «Бедный олигарх» и др. По итогам 2022 года количество платящих подписчиков платформы выросло на 45%, до 3,6 млн, а выручка выросла на 22% к 2021 году, сообщали в сервисе, не уточняя абсолютных цифр по выручке.

Валерия Лебедева

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