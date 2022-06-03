В Ростове, где встречают нас событья

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Пока на окончательно покинувшем Россию Netflix собирает рекордные часы просмотров четвертый сезон «Очень странных дел», отечественные стриминговые платформы продолжают исправно поставлять свой оригинальный контент. Так, на сервисе Premier вышло пять серий криминальной драмы «ЮЗЗЗ» режиссера и сценариста Стаса Иванова, год назад обратившего на себя внимание сериалом «Немцы» в редком для российского ТВ жанре политического триллера. Новый его проект не претендует на злободневность и глубину, играя на поле несколько устаревшей уголовной романтики, однако держит внимание за счет локального колорита и качественных актерских работ, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Этнический состав действующих лиц разношерстный, но при этом авторам удается избежать национальных стереотипов

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier Этнический состав действующих лиц разношерстный, но при этом авторам удается избежать национальных стереотипов

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier

Если действие «Немцев» разворачивалось в условной, но безошибочно узнаваемой «России вообще» — выдуманных городах Ворошиловск и Гвардейск, скованных вечной зимой,— то декорации нового сериала Стаса Иванова предельно конкретны. Это Ростов-на-Дону с его многоэтажками, гаражами, дворами непривычной для зрителей средней полосы планировки, шашлычными, крышами, мостами, стадионами, ночными клубами, в своих представлениях о шике застрявшими где-то в 2007 году, и бескрайними полями в окрестностях. Правда, доля вымысла здесь все равно присутствует: на самом деле в Ростове-на-Дону нет давшего сериалу название района Юго-Запад, который местные называют просто ЮЗ. Он складывается на экране из разных кусочков исторической части города.

Все это снято тем же оператором Степаном Бешкуровым, который работал и над «Немцами», с кинематографическим размахом, выпукло и сочно, так что к «ЮЗЗЗ» вполне применимо заезженное выражение, что город в нем становится самостоятельным персонажем — и, пожалуй, самым интересным из таковых. Изначально сериал планировали снимать в Москве, но именно южнорусская специфика придает ему оригинальности, которой, прямо скажем, не отличаются сюжет и герои. Дополнительную достоверность придает то, что этнический состав действующих лиц здесь такой же разношерстный, как в жизни, при этом авторам удается избежать национальных стереотипов. А вот гендерных, увы, нет: женские персонажи здесь, как водится в отечественных сериалах, выступают в качестве приложения к мужским и точно соответствуют дихотомии «мадонна / шлюха». Впрочем, с учетом того, что в криминальном мире, о котором тут идет речь, принят именно такой подход, это можно счесть еще одной данью реализму.

Сложнее с временем действия: сериал снимался в прошлом году, а жизнь меняется сейчас быстрее, чем за ней поспевает фантазия сценаристов. Так что удобнее будет представить, что оно здесь отстает от настоящего, скажем, года на четыре, тем более что на набережной как раз удобно сохранилась после чемпионата мира по футболу надпись «Ростов 2018». Хотя реальность, данная персонажам в ощущениях, законсервировалась еще раньше. Не зря уже в первом эпизоде юная красавица Эля (Мария Мацель) говорит своему дяде, криминальному авторитету, которого все абсолютно всерьез называют Кокой (Гела Месхи), что он, его товарищи и конкуренты «застряли в девяностых». «ЮЗЗЗ» и сам кажется приветом из той эпохи, несмотря на айфоны в руках героев, худи и кроссовки, в которые они одеты, соцсети, которыми они активно пользуются, и вездесущий русский рэп, звучащий и непосредственно в кадре, и за ним. Некоторые мизансцены сериала чисто визуально напоминают модную «Эйфорию» (и сходство Мацель с Зендеей, думается, подчеркивается не случайно), другие — какую-нибудь «Гоморру», но по духу ему гораздо ближе «Улицы разбитых фонарей» и «Бригада».

Оттуда же, из неизбывных ментальных девяностых / ранних двухтысячных, основной конфликт — переделка зон влияния между Кокой, который хочет расширить подконтрольную ему территорию, и Дымом (Антон Кузнецов), «крестным отцом» ЮЗ, не намеренным пускать туда чужаков. Прямо в эпицентре этого конфликта по странной для выросшего на злых улицах пацана наивности оказывается Равиль, или просто Рав (Кузьма Котрелев), которого поначалу можно принять за главного героя. Вообще, он отучился на программиста в техникуме и мечтает продолжить образование в Америке, даже отправил заявку на стипендию в какой-то техасский университет. А в ожидании ответа болтается по городу, как цветок в проруби, подрабатывает доставкой пиццы и играет с друзьями в баскетбол. Но все это как-то мелко, и Рав устраивается курьером уже к Дыму — развозить не пиццу, а кокаин, чтобы по-быстрому срубить легких денег (как будто не смотрел в своей молодой жизни ни одного криминального фильма и не знает, чем это обычно заканчивается). Ситуацию осложняет то, что Равиль влюбляется в Элю, а ведь она не только племянница Коки, но и дочка сотрудника наркоконтроля (Евгений Харитонов). Если и бывают повести печальнее на свете, то нечасто…

Однако ростовские Ромео и Джульетта смотрятся довольно бледно на фоне взрослых героев, хотя они, особенно Дым, вышли уже не из хип-хопа, а из самого забубенного шансона — зато харизму обухом не перешибешь. Благодаря им всю эту кутерьму с разборками и перестрелками даже интересно наблюдать, пускай каждый ее поворот можно легко предсказать заранее.