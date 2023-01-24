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Музыку приглушили дракой

В Екатеринбурге арестовали семерых студентов за дебош в общежитии

Суд в Екатеринбурге арестовал семерых студентов за массовую драку в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ). Еще трое смогли убедить суд, что в конфликте не участвовали, поэтому претензии к ним были сняты. В полиции сообщали, что конфликт носил бытовой характер и был связан с тем, что одна из компаний громко слушала музыку. В УрФУ по факту драки проводят внутреннюю проверку.

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Судебное заседание по делу о массовой драке в Уральском федеральном университете прошло в Ленинском райсуде Екатеринбурга

Судебное заседание по делу о массовой драке в Уральском федеральном университете прошло в Ленинском райсуде Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Студент УрФУ Мохамед Мустафа (в капюшоне) во время заседания

Студент УрФУ Мохамед Мустафа (в капюшоне) во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Судебное заседание по делу о массовой драке в Уральском федеральном университете

Судебное заседание по делу о массовой драке в Уральском федеральном университете

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Судебное заседание по делу о массовой драке в Уральском федеральном университете

Судебное заседание по делу о массовой драке в Уральском федеральном университете

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Судебное заседание по делу о массовой драке в Уральском федеральном университете прошло в Ленинском райсуде Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Студент УрФУ Мохамед Мустафа (в капюшоне) во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Судебное заседание по делу о массовой драке в Уральском федеральном университете

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Судебное заседание по делу о массовой драке в Уральском федеральном университете

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Рассмотрение протоколов о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) продлилось в Ленинском районном суде Екатеринбурга с 14:00 и до глубокой ночи. Заседания планировалось начать раньше, однако выходцы с Ближнего Востока запросили адвокатов и переводчиков, на поиск которых им дали несколько часов. Еще полчаса потребовалось защитникам для ознакомления с материалами дела.

В ходе заседания суда было установлено, что массовая драка в общежитии УрФУ №2 случилась в ночь на 21 января. В ней приняли участие две компании: одна состояла из студентов-арабов, в другой были россияне и уроженец Узбекистана.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщали, что конфликт носил бытовой характер. «По одной из версий, одна компания глубокой ночью громко слушала музыку и мешала отдыхать. На что представители другой стороны сделали справедливое замечание, которое и повлекло драку»,— отметили в полиции.

В Союзе арабских студентов УрФУ местному порталу Е1.ru заявили, что драку инициировали русские, у которых долго был конфликт с одним из арабов. В ту ночь они якобы были пьяными и начали оскорблять и избивать египтянина, за которого заступились соотечественники, отметил представитель союза. По его словам, участники конфликта якобы использовали нож, электрошокер, дубинки.

Охранник общежития Светлана Бородулина, выступавшая свидетелем в суде, заявила, что в ту ночь ей пришлось вызывать полицию несколько раз, поскольку после отъезда первого наряда потасовка возобновилась. Женщина подчеркнула, что студенты, устроившие драку, и раньше вели себя «неадекватно» и «агрессивно». «Они курят и матерятся. Полиция и ГБР приезжали постоянно»,— добавила она.

В итоге суд установил, что в драке участвовали лишь семеро из студентов, на которых составили протоколы. Свою вину они признали, а некоторые раскаялись в случившемся.

В результате пятерых студентов суд арестовал на трое суток, двоих — на двенадцать.

Еще трем студентам удалось доказать, что в конфликте они участия не принимали, поэтому производство по их делам было прекращено.

В пресс-службе УрФУ «Ъ-Урал» заявили, что по факту драки проводится внутренняя проверка. До ее завершения вуз воздержится от комментариев.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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