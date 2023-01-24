Чисти карманы шире

Сегодня депутаты краевого заксобрания на заседании рабочей группы обсудили вопросы уборки центрального района Перми. Депутаты признали, что после того, как полномочия по уборке перешли краевому подрядчику, улучшения в очистке улиц от снега есть. Однако народные избранники посетовали на недостаточную очистку парковочных карманов. Вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский заметил, что за уборку снега с подрядчиков спрашивают на 100%, тем временем финансовая обеспеченность городских контрактов составляет всего 19,8%, с учетом цен четырехлетней давности. Он предложил депутатам не критиковать, а рассмотреть возможность помочь подрядчикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС) Прикамья Денис Курышев

Фото: «Вести-Пермь», Коммерсантъ Руководитель дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС) Прикамья Денис Курышев

Фото: «Вести-Пермь», Коммерсантъ

На заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае, депутаты заксобрания обсудили качество автомобильных дорог в городе Перми. Руководитель дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС) Прикамья Денис Курышев рассказал, что компания приступила к уборке центральных улиц Перми 21 декабря 2022 года.

Напомним, дорожно-эксплуатационная служба КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» получила полномочия по содержанию центрального планировочного района Перми этой осенью. Прежде центральный район обслуживал холдинг «Пермавтодор», договор с ним был расторгнут досрочно. После сильных снегопадов в декабре этого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил начать работу краевого учреждения в центре Перми досрочно: не с 1 января 2023 года, а с декабря прошлого года. Ранее эти работы выполнялись подрядными организациями мэрии Перми.

Как рассказал Денис Курышев, основными целями создания дорожно-эксплуатационной службы является повышение эффективности и качества содержания дорог и улиц центрального района города Перми. Предпосылками к этому было неудовлетворительное качество содержания дорог подрядными организациями. «На сегодняшний день служба ставит перед собой задачи обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта в течение всего года при любых погодных условиях»,— заявил господин Курышев. Сейчас в границы содержания ДЭС входит большая часть Ленинского района Перми, часть Свердловского и Дзержинского районов. Площадь содержания проезжей части составляет 964 тыс. кв. м. Экономия, которая образовалась в результате передачи полномочий по уборке центрального планировочного района Перми на краевой уровень, составит 300 млн руб. в год.

Для обеспечения работы КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» в рамках аукционных процедур закупило 109 единиц дорожной техники на сумму свыше 1 млрд руб. По словам Дениса Курышева, общая штатная численность ДС составляет 698 человек. Однако пока штат не укомплектован. Решить эту проблему руководитель намерен до марта.

Глава комитета по развитию инфраструктуры Антон Удальев заметил, что есть много общих вопросов к краевому подрядчику.

«Я много нахожусь в центре Перми, и меня не обмануть, если вы будете говорить, что снежные валы убираются с парковочных карманов в нормативные сроки»,— заявил он.

По его мнению, воспользоваться платной парковкой в центре Перми невозможно, потому что парковочные карманы не чистятся. Господин Удальев отметил, что в таком случае мэрия не должна взимать плату за парковку. Наличие проблемы подтвердил и руководитель рабочей группы Геннадий Шилов. По его словам, парковочные карманы чистятся не до конца, поэтому выйти из припаркованной машины проблематично.

«Нам с вами как жителям города никто парковку не навязывает. Паркуйтесь в другом месте — там, где карманы почищены»,— предложил вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский.

Он пояснил, что когда подрядчик только вышел на уборку 21 декабря прошлого года, город уже весь был завален снегом. Поэтому ДЭС до сих пор вывозит из города снег, который выпал в декабре. По его словам, сейчас на 95% город вычищен. В ближайшее время инспектировать уборку улиц намерен глава Перми Алексей Демкин.

Андрей Алякринский также высказал собственное мнение насчет штрафов организациям за плохую уборку улиц.

«Сначала надо дать, а потом спросить. Если у нас сегодня обеспеченность городских контрактов составляет 19,8%, а спросить мы хотим на 100%»,— посетовал господин Алякринский.

Он также напомнил, что эти контракты были разыграны четыре года назад. По тем ценам подрядчикам предстоит работать еще больше года. Между тем цены серьезно изменились. «Это нормально? Может, что-то еще пересмотреть? Может, помочь подрядчику?» — предложил он. Вице-премьер Прикамья отметил, что, если нет денег, можно пересмотреть условия контрактов или сделать бесплатные полигоны для снега.

Депутаты пообещали рассмотреть этот вопрос на профильном комитете и обсудить с городскими коллегами.

Депутат Илья Шулькин выступил с финальным словом и заявил, что в Перми ситуация с уборкой снега нормальная.

«Достаточно посмотреть, как убирают другие города. В Перми ситуация не идеальная, но во всяком случае нормальная, и другие регионы должны к такому долго стремиться»,— подытожил он.

Ирина Суханова