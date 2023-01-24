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В Ярославле достроили четырехзвездочную гостиницу

В Ярославле завершено строительство четырехзвездочной гостиницы на улице Гагарина. Об этом на встрече с журналистами заявил ярославский губернатор Михаил Евраев.

По словам господина Евраева, отель должен быть готов в течение одной-двух недель. Инвестором гостиницы «Соколена» является АО «Ярославский технический углерод», о планах по строительству было заявлено на «Петербургском экономическом форуме» в июне 2017 года. Тогда объем инвестиций в ярославском правительстве оценивали в 3 млрд руб., а срок сдачи отеля – второй квартал 2018 года.

В итоге отель удалось достроить только к началу 2023 года. Всего в гостинице будет 238 номеров. Этот же инвестор сейчас занимается ремонтом гостиницы «Юбилейная» в Ярославле. Михаил Евраев заявил, что оба объекта планируется оборудовать специальной ночной подсветкой.

Андрей Иванов

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