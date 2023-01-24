Губернатор назвал сроки замены автобусов в Ярославле

В Ярославле и Ярославском районе замена автобусов должна пройти в апреле-мае 2023 года. Об этом рассказал на встрече с журналистами губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

«У нас примерно с 1 апреля по конец мая поэтапно будет проходить замена всего транспорта в Ярославле и Ярославском районе. Разово так не бывает, что 700 автобусов старых уехало, 700 новых приехало. Могу сказать, что это не просто, потому что транспорт новый, значит он должен быть произведен на заводах. Заводы в сложной ситуации по понятной причине. Санкции, импортозамещение. Но на сегодняшний день мы проговорили все вопросы, все подготовлено»,— заявил Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» планирует провести две закупки по автобусным перевозкам на общую сумму в 58 миллиардов рублей сроком на 8 лет. Губернатор особо заметил, что «лоты будут разные, и будут участвовать все, кто подготовился и хочет принять участие». Губернатор не исключил «форс-мажоры» при организации аукционов, но уверен, что перемены будут позитивными. «Что такое плохой транспорт, мы должны забыть»,— сказал господин Евраев.

Андрей Иванов