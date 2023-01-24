Стоимость контрактов на автобусные перевозки в Ярославле составит 58 миллиардов рублей

Стоимость двух контрактов на автобусные перевозки в Ярославле и Ярославском районе с 2023 по 2030 год составит суммарно более 58 млрд руб. Информацию об этом ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» разместило в плане-графике закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Предполагается заключение государственных контрактов на автобусные перевозки на 8 лет. Планируется разыграть два лота: один на 37,77 млрд руб., второй – на 20,25 млрд руб. Ранее в правительстве области рассказывали, что работа общественного транспорта в Ярославле и Ярославской районе будет оплачиваться по брутто-контрактам из регионального бюджета. Одним из условий для перевозчиков станет использование новых автобусов. Перевозчиков должны выбрать в 2023 году на конкурсной основе.

Размещенная документация предполагает, что автобусными перевозками в Ярославле и Ярославском районе будут заниматься два крупных перевозчика, которых определят на аукционах. Точное время проведения аукционов и начало действия новых контрактов пока не указано. Финансирование двух новых контрактов в 2023 году, согласно плану-графику, составит 4,58 миллиарда рублей.

Сейчас в Ярославле по регулируемому тарифу работает десять автобусных перевозчиков: ярославские «ПАТП-1», «Ярославское АТП», «Транском-авто», «Гирфтранс», ИП Воронин и ИП Намазов и иногородние «Автомиг», «Автократ», «Первая пассажирская компания» и «Трансмагистраль». Действующие контракты перевозчиков заключались еще с мэрией Ярославля, срок их действия завершается в феврале-марте 2023 года.

Андрей Иванов