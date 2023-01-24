Audi показала тизер концепт-кара activesphere

Компания Audi показала тизер электрического концепт-кара activesphere, который будет представлен в январе 2023 года.
Audi activesphere
Фото: Audi
Модель, выполненная в формате купе-кроссовера, получит полностью электрическую силовую установку и автопилот. Новый прототип станет четвертым в линейке концепт-каров Audi Sphere.
Официальная премьера Audi activesphere состоится 26 января в рамках мероприятия Celebration of Progress. Напомним, ранее марка представила прототипы skysphere, grandsphere и urbansphere.