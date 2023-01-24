Audi показала тизер концепт-кара activesphere

Компания Audi показала тизер электрического концепт-кара activesphere, который будет представлен в январе 2023 года.

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Фото: Audi Audi activesphere

Фото: Audi

Модель, выполненная в формате купе-кроссовера, получит полностью электрическую силовую установку и автопилот. Новый прототип станет четвертым в линейке концепт-каров Audi Sphere.

Официальная премьера Audi activesphere состоится 26 января в рамках мероприятия Celebration of Progress. Напомним, ранее марка представила прототипы skysphere, grandsphere и urbansphere.

Максим Вершинин