Зампостпреда России при ООН считает, что Запад пересек еще не все российские «красные линии»

Западные страны, вероятно, еще не пересекли «наиболее красные линии» в конфликте на Украине, сказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он считает, что поставки Украине вооружения со стороны западных стран могут обострить ситуацию и обернуться прямым вовлечением Запада в конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Полянский

Фото: Andrew Kelly / Reuters Дмитрий Полянский

Фото: Andrew Kelly / Reuters

«Россия не хочет прямого столкновения (с НАТО.— "Ъ")… НАТО делает аналогичные заявления… Но в действительности на Украину поставляются не только вооружения, там также находятся специалисты для обслуживания этого оружия, потому что большая его часть не может функционировать без поддержки западных специалистов»,— предположил Дмитрий Полянский в интервью блогеру Ким Айверсен, вышедшему на платформе Rumble.

По его мнению, США «напрямую вовлечены» в оперативное планирование на Украине, а поставки вооружения ВСУ «кардинальным образом не изменят» ход боевых действий.

«Мы посылаем все больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены. И когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все бОльшую эскалацию»,— заявил господин Полянский.

Ранее западные страны пытались решить вопрос отправки немецких танков Leopard в формате «Рамштайн», однако о поставках так и не было объявлено. Представитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall сообщил, что компания готова отправить Leopard 2A4 к апрелю-маю 2023 года, 22 танка той же модели могут быть отремонтированы и поставлены до конца 2023-го — начала 2024 годов. Страны НАТО не могут поставить танки без разрешения Германии — их производителя.

О дискуссии вокруг поставок ВСУ тяжелого вооружения — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Андрей Сапожников