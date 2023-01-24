Администрации Перми предложили не взимать плату за заснеженные парковки

Депутаты Законодательного собрания Пермского края предложили администрации Перми отменить плату за не очищенные от снега парковки. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

По мнению депутатов, в период снегопадов парковки в центре Перми не были своевременно очищены, муниципальная услуга оказана не была, а значит, не должна оплачиваться. По мнению депутатов, брать плату и штрафовать водителей в этих условиях несправедливо.

Профильная рабочая группа краевого парламента приняла решение обсудить этот вопрос на отдельном заседании на площадке краевого минтранса.