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обновлено 12:18

Администрации Перми предложили не взимать плату за заснеженные парковки

Депутаты Законодательного собрания Пермского края предложили администрации Перми отменить плату за не очищенные от снега парковки. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

По мнению депутатов, в период снегопадов парковки в центре Перми не были своевременно очищены, муниципальная услуга оказана не была, а значит, не должна оплачиваться. По мнению депутатов, брать плату и штрафовать водителей в этих условиях несправедливо.

Профильная рабочая группа краевого парламента приняла решение обсудить этот вопрос на отдельном заседании на площадке краевого минтранса.

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