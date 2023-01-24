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В Ярославской области выросло на треть количество ночующих туристов

По итогам 2022 года, Ярославскую область посетили порядка 8-9 млн туристов, из них более 2 млн человек оставались в области на ночь и потратили в городах региона порядка 9 млрд руб. на местные товары и услуги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев на встрече с журналистами.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«У нас огромное количество туристов. Число ночующих туристов составило более 2 млн в год, что составило рост более чем на 35% по отношению к 2021 году. Тогда было менее 1,5 млн. Более 2 млн ночующих туристов оставили порядка 9 млрд руб. в консолидированном бюджете Ярославской области. Они приобретали услуги и товары у нас в Ярославле. Задача, чтобы у нас их было не 8, а 28-38 млн., так мы получим дополнительные серьезные инвестиции»,— сказал господин Евраев.

Алла Чижова

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