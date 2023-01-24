Экс-главу Бердяуша условно осудили за получение взяток

Саткинский городской суд вынес приговор по уголовному делу бывшей главы Бердяушского городского поселения Надежды Салионовой. Она признана виновной в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Ей назначено шесть лет лишения свободы условно со штрафом в 1,3 млн руб., сообщают в прокуратуре региона.

Как установил суд, с декабря 2020 по февраль 2021 годов чиновница получила взятку в 50 тыс. руб. через своего супруга, и 15 тыс. руб. лично от представителя ООО «РПК “Системы управления”». Средства предназначались за помощь в получении контракта на капитальный ремонт центральной котельной в Бердяуше. Кроме того, Надежда Салионова выписала подчиненным премии и потребовала от них передать ей полученные средства. Этими деньгами она погасила наложенный на нее административный штраф в 10 тыс. руб.

По иску прокурора с обвиняемой в доход государства взыскана сумма полученных взяток — 65 тыс. руб.