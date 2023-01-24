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Таможня Татарстана в 2022 году изъяла почти 20 тысяч контрабандных товаров

За прошлый год таможня Татарстана изъяла почти 20 тыс. контрабандных товаров. Об этом на брифинге в Кабмине заявил глава ведомства Марат Гараев.

По его словам, в частности, были изъяты предметы одежды, обуви, детские игрушки, сигареты, парфюмерия. Общая сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила почти 20 млн руб.

Кроме того, во время таможенных осмотров работники ведомства выявили немаркированные продовольственные товары с нарушением требований технического регламента. Здесб объем составил почти 22 тонны общей стоимостью 2,3 млн руб.

"Ъ-Казань"

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