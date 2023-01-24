Число предложений от студентов-репетиторов на «Авито» в Челябинске выросло на 80%

В январе количество объявлений об услугах репетиторства от студентов на «Авито» в Челябинске выросло на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом по России показатель увеличился на 54%, сообщают аналитики «Авито. Услуги».

В Челябинске число объявлений об услугах репетиторов по школьным предметам за год выросло на 67%. Средняя стоимость часового индивидуального урока составила 500 руб. В целом по стране число объявлений о таких услугах на «Авито» увеличилось на 43%, спрос — на 46%.

Количество предложений от репетиторов по иностранным языкам в Челябинске выросло на 94%, спрос на них пользователей — на 11%. Средняя стоимость одного часа индивидуального урока в городе составила 500 руб.