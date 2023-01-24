Дело о банкротстве фермы шампиньонов «Грибы Белогорья» может рассмотреть Верховный суд

В Верховный суд РФ поступила кассационная жалоба на решение белгородского арбитража по делу о банкротстве комплекса по выращиванию шампиньонов ООО «Грибы Белогорья» в пригороде областного центра. Компания продолжает пытаться обжаловать решение суда первой инстанции, который весной прошлого года удовлетворил иск Сбербанка и ввел на предприятии процедуру наблюдения — первую стадию банкротства, которая уже в сентябре переросла в конкурсное производство, предусматривающее ликвидацию бизнеса.

Как сообщается в картотеке арбитража, коллегия Верховного суда по экономическим спорам пока не приняла жалобу к рассмотрению. Ранее, вслед за судом первой инстанции, на строну Сбербанка в споре уже встали Девятнадцатый апелляционный арбитраж (в августе прошлого года) и Арбитражный суд Центрального округа (в ноябре).

Сумма долгов компании перед банком, включенных в реестр кредиторов, составляет на данный момент 1,9 млрд руб., в ходе рассмотрения дела «Грибы Белогорья» уже частично гасили задолженность средствами Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию на 24 млн руб. В банке ранее говорили «Ъ-Черноземье», что не исключают «возможности урегулирования конфликта». В компании же объясняли, что долг образовался из-за аварии на предприятии и вынужденного простоя, заявляя, что Сбербанк не дал отсрочки в сложной для бизнеса ситуации.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Белгородчине срезают ножку»

Сергей Калашников

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