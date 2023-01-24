Жители пяти улиц в районе «парка Галицкого» в Краснодаре остались без света из-за аварии

В Краснодаре жители пяти улиц в Прикубанском округе остались без света из-за аварии. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).

Отключение произошло из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ подстанции «СВ-327» и 18 трансформаторных подстанций. Сейчас без электричества остаются жители улиц Школьной, Тихорецкой, Черниговской, Восточно-Кругликовской, Филатова.

Общее количество жителей, у которых нет электричества, а также время, необходимое для устранения аварии, не уточняется.

Последний раз энергоавария произошла в этом районе 8 декабря — тогда на ее устранение понадобилось около часа.

Александр Орлов

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