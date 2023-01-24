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Коммерсантъ FM
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Hennessey Performance представил 650-сильный Cadillac Escalade

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance представило новый проект на базе внедорожника Cadillac Escalade последнего поколения.

За основу был взят автомобиль с 420-сильным 6,2-литровым V8, который получил новые компрессор, систему впуска и выхлоп, переработанный интеркулер и новый блок управления двигателем. За счет доработок отдача мотора выросла до 650 л.с.

Как заявляет Hennessey Performance, подготовленный комплект тюнинга подходит не только для Cadillac Escalade, но и для внедорожников Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe и GMC Yukon с аналогичным силовым агрегатом.

Напомним, весной 2022 года был представлен самый мощный в линейке и первый в истории марки «заряженны» кроссовер в семействе V — 690-сильное исполнение Cadillac Escalade-V.

Максим Вершинин

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