«Единая Россия» предложила закрепить минимальную долю российской продукции в сетевых магазинах

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил законодательно закрепить минимальную долю отечественной продукции в продуктовых сетевых магазинах. Также партия поддержала идею ставить киоски с российскими товарами у входов в торговые центры.

«Это даст возможность нашим производителям пользоваться покупательским трафиком крупных магазинов. Необходимо продолжать популяризацию отечественной продукции. Ей нужно качественное информационное и маркетинговое сопровождение. С этой целью партия проводит различные акции в поддержку российских производителей»,— сказал Андрей Турчак на всероссийском совещании «Единой России» по теме импортозамещения. Его слова приводит пресс-служба «Единой России» в своем Telegram-канале.

Также первый заместитель министра промышленности Василий Осьмаков во время совещания сообщил о подготовке поправок о приоритете российских товаров при госзакупках. Андрей Турчак добавил, что «Единая Россия» поддержит инициативу. «Мы готовы тесно взаимодействовать, чтобы в рамках весенней сессии все поправки в федеральное законодательство, в том числе о промышленной политике, были приняты»,— сказал он.

Господин Турчак заявил, что в России необходимо развивать биржу импортозамещения, которую ранее создал Минпромторг. «Необходимо усовершенствовать информационный обмен между поставщиками и производителями продукции. Минпром уже создал биржу импортозамещения, где одни могут оставлять заявки на востребованную продукцию, а другие на них откликаться»,— добавил он.

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