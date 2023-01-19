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Коммерсантъ FM
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РБК узнал о рекомендации Минпромторга открыть киоски у входов региональных ТЦ

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал региональным властям открыть киоски с одеждой и продуктами у входов в торговые центры и магазины. Об этом сообщил РБК со ссылкой на соответствующий документ, подлинность которого подтвердили в аппарате зампреда правительства. Предполагается, что такие рекомендации позволят регионам развивать продажу отечественной продукции.

Помимо киосков также рекомендуется устанавливать павильоны, палатки, лотки и автолавки. Власти предлагают предоставлять эти площадки на льготных условиях. Открыть продажу в таком формате прежде всего рекомендуется производителям сельскохозяйственных и продовольственных товаров: фермерам, производителям текстиля, одежды и обуви.

Как сообщает РБК, эти меры реализуют распоряжение правительства от 2021 года об обеспечении продовольственной безопасности, стимулировании предпринимательства и расширении сбыта отечественной продукции. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что документ носит рекомендательный характер.

Анастасия Ларина

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