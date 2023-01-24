В Италии жителя Татарстана задержали за перевозку нелегальных мигрантов

В прошлом году в Италии задержали свыше 300 человек из разных стран, включая 14 россиян, в том числе одного татарстанца Ильнара Садрутдинов, перевозивших нелегальных мигрантов из Турции. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на расследование, которое провели итальянская некоммерческая организация Arci Porco Rosso и немецкая Borderline-Europe.

По словам итальянского юриста, россиян стали все чаще нанимать для перевозки мигрантов после начала спецоперации на Украине, а до этого они фиксировали только единичные случаи.

В последний раз россияне были задержаны в ноябре прошлого года. Тогда управляемое ими судно прибыло к побережью Сицилии, а на борту находились порядка ста нелегалов из Афганистана, Ирака и Сирии. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы, если их вина будет доказана.

Татарстанца же, по информации The Guardian, арестовали по прибытии к берегам Италии, когда он перевозил нелегалов из Турции в Калабрию. Он заявил, что при трудоустройстве ему не рассказали о том, что его могут наказать за перевозку мигрантов, и если бы он знал об этом, то за такую работу бы не взялся. Также он заявил, что выразит «сожаление по поводу происходящего между Россией и Украиной», попросив не отправлять его на родину, поскольку там его могут отправить в тюрьму.

"Ъ-Казань"